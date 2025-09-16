Albenga, il Tavolo Verde si insedia nella nuova sede di San Bernardino

Il Tavolo Verde ha una nuova sede nel complesso di San Bernardino e, ieri, lunedì 14 settembre, si è svolto il primo incontro presso la nuova struttura, durante il quale si è insediato il nuovo delegato all’agricoltura, il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino.

L’incontro è stato molto partecipato e ha rappresentato un momento importante di confronto e collaborazione sulle tematiche agricole, ambientali e sulla gestione del territorio, toccando argomenti come il dissesto idrogeologico, la pulizia ordinaria e straordinaria di rii e canali, il quadro normativo dei pozzi e il reperimento di fondi per la messa in sicurezza del territorio.

Alla riunione hanno preso parte il Vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana, accompagnato dai tecnici regionali, il Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, il consigliere delegato alla sicurezza idrogeologica, Raiko Radiuk, il Comandante della Polizia Locale, Andrea Spanu, la dirigente dell’Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale, Franca Briano, e i responsabili degli uffici tecnici comunali. Presenti anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria: Gianluigi Nario per la C.I.A., Micaela Pizzo (presidente), Antonio Ciotta e Alessio Roba per Coldiretti, Luca Demichelis e Andrea Sampietro per Confagricoltura, e Emanuele Barbieri per Ortofrutticola.

Ad aprire i lavori è stato Alberto Passino, che ha sottolineato l’importanza del Tavolo Verde come strumento di ascolto e confronto con il mondo agricolo e con tutte le realtà che operano sul territorio: “È fondamentale lavorare insieme, istituzioni, associazioni e comitati, per trovare soluzioni concrete e condivise. Questo incontro ha posto le basi per una collaborazione strutturata e costante. Ringrazio tutti i partecipanti e, in particolare, la Regione e il vicepresidente Piana”.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha aggiunto che Albenga, forte della sua identità agricola, deve continuare a investire nella sicurezza idrogeologica, nella tutela ambientale e nel sostegno alle imprese. “Il Tavolo Verde è un passo importante in questa direzione – ha detto – e grazie al contributo dei tecnici e delle associazioni potremo affrontare con maggiore efficacia le sfide del nostro territorio”.

Il Tavolo Verde si conferma così un’occasione preziosa di confronto e di pianificazione condivisa, destinata a proseguire con ulteriori incontri tematici nei prossimi mesi.