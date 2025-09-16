Savona, incendio in un’abitazione in via dei Bricchetti: danni contenuti, nessun ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco di Savona nel pomeriggio odierno, poco dopo le 18:30, per un incendio nel locale adiacente alla lavanderia e alla cucina di un’abitazione in via dei Bricchetti, nella città della Torretta.

All'arrivo della squadra di soccorso, le fiamme erano contenute ma era molto il fumo prodotto dalla combustione, le cui cause sono in corso di accertamento.

L'incendio è stato estinto grazie alla prontezza d’intervento dei vigili del fuoco che successivamente hanno messo in sicurezza il luogo con le operazioni di bonifica.

In via precauzionale sul posto era presente un’ambulanza del 118 anche se non si sono registrati feriti.