Diventa Guida Ambientale Escursionistica in Liguria: L'Avventura ti Aspetta!

Se sogni una professione a contatto con la natura e il desiderio di esplorare i sentieri più belli della Liguria, questa è la tua occasione. Lo Studio Aschei, in collaborazione con CNA Imperia, lancia la quarta edizione del suo apprezzato corso per diventare Guida Ambientale Escursionistica (GAE). L'inizio è fissato per ottobre, e i posti sono limitati.

Questo percorso di formazione, già un successo con il 100% di promossi nelle edizioni precedenti, ti darà tutte le competenze necessarie per lavorare in sicurezza e professionalità già dalla prossima estate. Le lezioni serali online e le escursioni sul campo trasformeranno la tua passione in un lavoro concreto. Non perdere l'opportunità di unirti a una delle professioni turistiche più richieste del momento.

Per maggiori informazioni: Chiama il +39 0184 951308 oppure 3533019417 e 3926069235 o visita la pagina dedicata sul sito di Studio Aschei: www.studioaschei.it/guida-ambientale.html.