Albissola, proiezione all’aperto del docufilm su Gianni Celano Giannici

Albissola Marina celebra Gianni Celano Giannici con la proiezione del docufilm a lui dedicato. L’appuntamento è fissato per sabato 20 settembre alle 20.45 in piazza della Concordia.

“Siamo molto lieti di ospitare un evento dedicato a Gianni Celano Giannici, quale doveroso omaggio a una personalità importante dell’arte, molto conosciuta a livello locale ma di respiro internazionale”, spiega il sindaco Gianluca Nasuti, commentando l’iniziativa.

Aggiunge il presidente di Stars APS, Fabio Lenzi: "Intanto grazie al sindaco Gianluca Nasuti e al Comune di Albisola Superiore per darci la possibilità di proiettare il docufilm in una sede tanto prestigiosa quale è piazza della Concordia. Per Gianni Celano Giannici è un ritorno a casa, nella sua Albissola, che lo ha accolto alla fine degli anni ’60 e che lo ha visto protagonista di un’avventura artistica unica e magica, che continua, con rinnovata linfa, ancora oggi".

"Insieme ad Anita Griselli, Luciano Carlino e Fulvio Lenzi, abbiamo voluto realizzare un docufilm che omaggiasse un artista tanto importante; i primi ragionamenti su questa produzione erano stati fatti proprio con lo stesso Gianni, prima della sua scomparsa. Diverse sono le testimonianze raccolte, alcune delle quali sono diventate storiche, vista la scomparsa dei protagonisti".

"Un enorme grazie al regista Carlo Cotti e a Enrico Bonino, che con la sua DLQ si è occupato della post-produzione. Il docufilm è stato realizzato con il contributo della Fondazione De Mari, il sostegno e il contributo del Comune di Albissola Marina, il contributo e il patrocinio del Comune di Quiliano, e i patrocini di Genova Liguria Film Commission, Provincia di Savona, Città di Savona, Città di Albisola Superiore e AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica)", conclude Lenzi.

L’ingresso è libero. Una serata all’aperto per riscoprire l’umanità e la creatività di un artista che ha lasciato un segno nel panorama culturale del nostro territorio.