La Festa del Volontariato incontra"Albenga in Tavola"

Albenga celebra le eccellenze del territorio con un evento che unisce gusto, solidarietà e intrattenimento. Sabato 20 settembre, in occasione della Festa del Volontariato, andrà in scena “Albenga in Tavola – la Zucchina Trombetta”, una giornata interamente dedicata alla cucina, alle tradizioni e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Il programma della giornata sarà ricco e variegato: dalla presentazione delle “Ricette di Volontariato” curate dalle associazioni presenti, ai talk food con ospiti ed esperti del settore, fino agli show cooking e alle degustazioni di vini. Non mancheranno momenti di spettacolo, come l’acrobatic show itinerante dei Durbani Kenya.

A condurre l’evento sarà Fata Zucchina, alias Renata Cantamessa, che accompagnerà il pubblico sia dal vivo sia in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. Ci saranno inoltre momenti di svago con la musica dal vivo di Sara e Francesca, oltre a spazi dedicati ai più piccoli con attività di animazione pensate per i bambini.

La Festa del Volontariato, organizzata insieme alle associazioni che fanno parte della consulta cittadina, rappresenterà anche un’occasione per incontrare le realtà che operano sul territorio in diversi ambiti, da quello culturale a quello socio-sanitario. Sarà possibile conoscere da vicino i volontari, scoprire le attività che svolgono, informarsi, sostenerli e, soprattutto, ringraziarli. Un messaggio importante sarà rivolto in particolare ai giovani, affinché si avvicinino al mondo del volontariato, che non solo permette di aiutare il prossimo ma offre anche esperienze capaci di arricchire profondamente la vita.

Il progetto “Albenga in Tavola” proseguirà poi fuori città: domenica 21 settembre la zucchina trombetta e i Presìdi Slow Food di Albenga saranno infatti protagonisti a CHEESE (Bra), con la speciale partecipazione di Carlin Petrini.

Anche in questo caso il programma si preannuncia coinvolgente, con show cooking e degustazioni gratuite curate dall’Istituto Alberghiero di Alassio, un agrimercatino proposto dall’Azienda della Scuola Agraria di Albenga e uno spazio dedicato ai produttori dell’Ortofrutticola ingauna e ai viticoltori di Vite in Riviera.

Si tratta dunque di un’occasione unica per scoprire e assaporare le eccellenze della tradizione albenganese, in un intreccio di gusto, cultura e solidarietà.