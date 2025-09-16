Sassello, grande caccia al tesoro "arancione" promossa dal Touring Club Italiano

Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi.

In Liguria saranno 7 i borghi coinvolti: Airole dove è possibile anche partecipare a una degustazione di pizza e focaccia, cotti nel vecchio forno del paese e a un mercatino di prodotti locali, Castelnuovo Magra con un trekking tra i vigneti, pranzo in piazza, aperitivo in musica e mostra fotografica di Guido Harari, Dolceacqua, Sassello, Seborga e Triora con percorsi classici alla scoperta delle principali bellezze del territorio e Varese Ligure dove è in programma una caccia a tema enogastronomico, con mercatino di aziende agricole e artigianato locali e attività per bambini e giochi all'aperto.

La partecipazione è semplicissima: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it, mettersi in gioco, per vivere una domenica diversa dal solito e scoprire luoghi affascinanti e spesso poco noti. All’iscrizione si riceve in regalo il “Ricettario del Borgo” in formato digitale, ricette tipiche dai borghi Bandiera Arancione per portare in tavola la vera eccellenza italiana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni locali, con curiosità e storie che raccontano il legame tra cucina e territorio.

La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, per partecipare è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura delle aree interne del nostro Paese, valorizzandole e accompagnandole nel processo di rigenerazione.