FdI: "Soddisfatti di rafforzare la Giunta e orgogliosi di aver aggiornato lo Statuto regionale"

Con l’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge 1452, le Regioni italiane con meno di due milioni di abitanti, come la Liguria, potranno nominare due assessori in più, rafforzando così l’efficacia dell’azione amministrativa. Il Gruppo Regionale, con Stefano Balleari, parla di un cambiamento tecnico, ma dal forte valore politico e istituzionale, che segna anche un passaggio importante per il Consiglio regionale ligure.

Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato: “Con la nuova legge nazionale e le modifiche al nostro Statuto, mettiamo la Regione Liguria nelle condizioni di lavorare meglio. Per me oggi è un grande onore portare modifiche allo Statuto per migliorare l’organizzazione e il funzionamento della nostra amministrazione regionale. Nel 2005 ero un giovane militante e presiedevo il dipartimento Riforme Istituzionali. Aver contribuito oggi, da consigliere, è motivo di orgoglio e di continuità con un percorso che ha radici profonde”.

“Ogni territorio ha le sue sfide e oggi possiamo affrontarle con una squadra più solida. L’efficienza passa anche da strumenti adeguati. Abbiamo ascoltato esperti, raccolto buone pratiche di altre Regioni e lavorato con metodo. È un aggiornamento costruito in modo condiviso e trasparente”, hanno commentato gli altri consiglieri del gruppo, Lilli Lauro, Gianmarco Medusei e Veronica Russo.

Fratelli d’Italia in Regione Liguria ha votato compatto per l’approvazione, sottolineando come le modifiche siano in linea con la volontà di rafforzare le istituzioni in territori che, come la Liguria, sono impegnati in sfide demografiche, economiche e infrastrutturali crescenti.