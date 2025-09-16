Modifica Statuto, Natale (Pd): "Bucci non è in grado neanche di governare i suoi partiti"

"Sanità, trasporti, dissesto idrogeologico, sono queste le vere emergenze della Liguria, ma Bucci blocca il consiglio regionale per discutere di nuove poltrone. Nessuno sente il bisogno di incrementare il numero degli assessori: le risorse del bilancio regionale devono essere utilizzate per rispondere ai bisogni delle famiglie, delle imprese e soprattuto creare le condizioni per costruire un futuro alle nuove generazioni". Cosi commenta il segretario del Pd Liguria e consigliere regionale Davide Natale sulla riforma dello Statuto discussa oggi in Consiglio.

"L’incremento del numero degli assessori, alla luce della discussione che trapela dalle forze della destra che governano la Regione, rappresenta esclusivamente la necessità di mantenere l’equilibrio nella maggioranza che sostiene Bucci. Un dato è certo, mentre Toti almeno governava i partiti, lavorando per nove anni con sette assessori, Bucci nemmeno quello", conclude.