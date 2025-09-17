Ortovero, un nuovo impianto fotovoltaico per la stazione di pompaggio dell’acquedotto

Sono stati ultimati i lavori che il Comune di Ortovero ha avviato per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio dell’acquedotto del Capoluogo, finanziati tramite fondi Pnrr (misura M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica).

Si tratta di un impianto costituito da 30 pannelli da 450 watt e ha una potenza complessiva pari a 13,5 kWp: sarà in grado di produrre annualmente oltre 16.000 kWh, con un risparmio annuo di oltre 5 mila euro.

La superficie occupata è di circa 60 metri quadrati e i pannelli sono stati collocati su di una struttura metallica inclinata ad un’altezza di tre metri dal suolo, per non limitare in alcun modo l’accesso all’area e ottimizzare la captazione solare.

A corredo dell’intervento principale, sono stati effettuati altri lavori di efficientamento energetico delle strutture acquedottistiche, quali la messa in funzione di una pompa con motore ad elevata efficienza presso la stazione del Capoluogo e il rifacimento del quadro comandi e controlli della stazione di pompaggio di frazione Pogli.

“Si tratta di una serie di interventi che porteranno ad un ulteriore risparmio economico e un miglioramento gestionale nel segno della sostenibilità ambientale” sottolinea il vice sindaco e assessore Gianni Arnaldi.

“Come Amministrazione comunale, inoltre, valuteremo poi se il nuovo impianto potrà essere funzionale alla realizzazione di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), così come stiamo attenzionando la ricerca di finanziamenti per altri impianti fotovoltaici sulla palestra comunale e le pensiline dei parcheggi” conclude il vice sindaco Arnaldi.