“Vi voglio bene”: le parole del papà Mauro al Memorial in ricordo di Doriano Titucci

"Ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato alla riuscita del memorial con amicizia, non ultimi i volontari Maura e Vincenzo della Croce d’Oro di Albissola Marina. Vi voglio bene".

Così Mauro Tuticci, papà di Doriano, mancato lo scorso anno, ha voluto ringraziare chi ha partecipato e contribuito alla riuscita del 1° Memorial dedicato a Doriano, che si è tenuto il 13 settembre scorso, in una giornata di sport e amicizia a lui dedicata.

Doriano Tuticci è scomparso prematuramente nel dicembre scorso all’età di 45 anni.

Muratore e imbianchino particolarmente bravo nel suo lavoro, aveva un passato da calciatore nelle categorie dilettantistiche e da giovane fece anche un provino con l’Inter. In seguito giocò nel Villapiana e nello Speranza, continuando poi, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, a divertirsi con gli amici nel calcio a sette.