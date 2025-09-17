Savona, scooter a terra in via Montenotte: un ferito lieve al San Paolo (FOTO)

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Montenotte a Savona. Dai primi riscontri, uno scooter è finito a terra e pare sia rimasta coinvolta anche un’automobile.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Bianca di Savona e la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.

Il conducente dello scooter, un uomo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice verde, senza ferite gravi.