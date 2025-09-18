 / Al Direttore

Al Direttore | 18 settembre 2025, 12:00

"Spazzatura varia versata davanti ai bidoni condominiali e non ritirata da cinque giorni"

Lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abito in Corso V. Veneto n. 24. Davanti al portone abbiamo i ben noti bidoni condominiali. Ultimamente, davanti ai bidoni, viene versata spazzatura varia, anche avanzi di cibo, senza alcun sacchetto, sicché, oltre al degrado evidente, accade che per raggiungere i bidoni stessi e conferire i propri sacchi bisogna calpestare i rifiuti presenti, con tutto lo schifo conseguente". 

"Mi chiedo chi abbia interesse a sversare così la spazzatura, perché è certamente un atto voluto: boicottamento del sistema? Inciviltà pura? Barboni che cercano cibo? (Purtroppo capita anche questo)". 

"Inoltre, quello che si vede in foto è lì da cinque giorni esatti. Stessa situazione davanti ai civici adiacenti; forse qualcosa non funziona nel nuovo sistema". 

Valerio Vaccaro

