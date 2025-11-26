Savona, un lettore: “La città è nel degrado e nessuno interviene”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata di un lettore.

“Con la presente volevo fare una riflessione sullo stato in cui purtroppo versa la nostra città. Oltre alle dolenti note riguardo alla "Rumenta differenziata" in città piano piano si sta registrando una crescente situazione di incuria e degrado che va dalla costante presenza di clochard spesso molesti, ai sempre più frequenti casi di sosta selvaggia, che in alcune vie sono ormai la regola, al fatto che molti proprietari di cani portano i loro amici quadrupedi a fare i propri bisogni sui marciapiedi, sui muri delle abitazioni, sulle soglie dei negozi e moltissimi non raccolgono le deiezioni e ci si ritrova con i marciapiedi sporchi, alle cicche di sigaretta buttate in strada ecc... Purtroppo tutti questi incivili comportamenti non vengono mai sanzionati e quindi l'impunità porta a continuare con questo andazzo.

Poi c'è ancora la situazione di degrado dei manti stradali, buche ovunque, ad esempio attorno ai tombini ormai nella maggioranza dei casi è saltato l'asfalto quindi ciò costituisce un pericolo per ciclisti e motociclisti; in questo caso l'amministrazione dovrebbe obbligare le società proprietarie di detti chiusini al ripristino del manto stradale attorno agli stessi.

Potrei continuare ancora ma mi fermo qui sperando che dagli uffici competenti vengano adottati i giusti provvedimenti”.