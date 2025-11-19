Ospedale San Paolo, i ringraziamenti di un paziente al personale sanitario: "Angeli che mi stanno nuovamente permettendo di vivere ancora"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Gent. Direttore,

Le sarò grato se vorrà leggere questa lettera che, per adesso, è l’unico modo per me di comunicare.

Abituati ormai a sentir parlare dì mala sanità, la mia è una testimonianza di buona sanità, di grande professionalità e di umanità del personale che opera nell’ospedale di Savona, meritevole di essere raccontata.

Già nell’agosto del 2018 ero stato protagonista di un soccorso da Ultimo minuto, di cui avete dato risalto.

La notte del 28 ottobre 2025 mi sono recato al P.S. per un malore che pensavo fosse legato alla vecchia patologia di cui sopra (infarto) e non ad un banale mal di gola trascurato (rilevatosi poi un t4 in stadio avanzato) e sono stato subito ricoverato. Nel giro di una settimana, dopo gli opportuni e innumerevoli esami diagnostici del caso ed una valutazione multidisciplinare, sono stato sottoposto ad un delicato intervento salvavita durato molte ore.

Non voglio dilungarmi per non annoiare chi legge, descrivendo le cure postoperatorie e riabilitative ricevute ininterrottamente da questi Angeli che mi hanno e mi stanno nuovamente permettendo di vivere ancora, i quali operano nei seguenti reparti, con particolare riconoscenza e gratitudine per il meritorio ed encomiabile sostegno ricevuto dal personale della Chirurgia - Otorinolaringoiatria, dove più a lungo sono stato degente: Pronto Soccorso; Medicina Interna 1 Levante; Anestesia e Rianimazione Levante; Chirurgia - Otorinolaringoiatria; Recupero e rieducazione funzionale.

Non ci sono parole per ringraziare indistintamente tutto il personale di questi reparti che giorno e notte con spirito di sacrificio e infinita pazienza presta soccorso, assistenza e cure: i medici in particolare il Dott. Antonio Presta e la sua equipe che mi ha operato, gli infermieri ed il personale di supporto che a turno mi hanno assistito sempre attenti e premurosi, provvedendo alle mie necessità con molta gentilezza ed umanità.

Grazie per l’attenzione dedicata e nella speranza che quanto raccontato sia degno di pubblicazione, La saluto cordialmente.

Indelicato Onofrio"