“La valle dei sorrisi”: lo sceneggiatore bergeggino Milo Tissone porta a Savona il film presentato a Venezia

Dopo la presentazione in anteprima il 30 agosto, fuori concorso, nel prestigiosissimo scenario dell'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, lo sceneggiatore bergeggino Milo Tissone presenterà anche "a casa" il suo ultimo lavoro: il film "La valle dei sorrisi".

La pellicola girata tra agosto e ottobre dello scorso anno nella provincia di Udine con la regia di Paolo Strippoli, è da ieri (17 settembre, ndr) diffusa nelle sale cinematografiche da Vision Distribution, e sarà presentata con un appuntamento speciale sabato 20 settembre al cinema Diana di Savona.

Sarà proprio lo sceneggiatore savonese, laurea in filosofia e antropologia e diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di cinematografia di Roma che nel 2021 ha debuttato su Netflix col film A Classic horror Story, insieme al collega e coautore Jacopo Del Giudice, a illustrare l'opera ai presenti a partire dalle ore 21:00, precedendo la proiezione del film.

Questo racconta la storia di Sergio, insegnante di educazione fisica che viene trasferito in un paesino sperduto tra le Alpi dove viene colpito subito dalla quasi surreale serenità che vi regna. Ciò lo porta a contatto con Matteo, un ragazzo schivo con lo straordinario potere di mondare le persone da dolore e angoscia con un misterioso rituale notturno che avviene una volta alla settimana e coinvolge l'intera comunità. Sergio intuisce che qualcosa non va e vorrebbe portar via Matteo, ma finisce per risvegliarne il lato oscuro.