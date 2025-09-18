Vaccarezza: "Dalla Regione quasi 2 milioni di euro per promuovere il nuoto tra i più giovani"

"La Giunta regionale ha approvato il nuovo bando “Swim and go”, con l’obiettivo di favorire l’avviamento di bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni alla pratica sportiva del nuoto. La misura, del valore complessivo di 1,9 milioni di euro, prevede l’erogazione di voucher da 500 euro ciascuno, destinati a sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione e frequenza a corsi non agonistici presso i complessi natatori della Liguria".

Ad affermarlo è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che aggiunge: "Un'attenzione particolare è riservata ai soggetti più vulnerabili: il 10% delle risorse è destinato a minori con disabilità e il 4% ai minori stranieri non accompagnati. Inoltre, per queste ultime due categorie di minori, il limite superiore di età si estende fino al compimento dei 18 anni".

"Potranno richiedere il contributo le famiglie con un Isee ordinario o Isee minorenni non superiore a 40.000 euro. Per i minori stranieri non accompagnati non è previsto alcun requisito reddituale e la domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale di Filse, accedendo mediante Spid o Cie al sistema Bandi on line dal sito filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it , a partire dalle ore 8:30 del 1° ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 31 ottobre 2025. È già attiva la modalità offline". Per ulteriori informazioni consultare il seguente: CLICCA QUI.

"Un ringraziamento all’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, per questa iniziativa che dà sostegno concreto alle famiglie per la pratica sportiva dei figli" - conclude Vaccarezza.