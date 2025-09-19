Albissola città del fumetto con il “Comics” ma non solo: in arrivo un altro fine settimana all’insegna dei grandi eventi

Ancora un fine settimana da capogiro. Albissola Marina, dopo i successi di “Albissola in fiore” e della cena diffusa organizzata per celebrare la propria Festa Patronale non vuole saperne di smettere di proporre iniziative e lo dimostra questo weekend con un programma di eventi davvero ricco ed estremamente attrattivo.

Da domani infatti la cittadina rivierasca tornerà ad ospitare “Albissola Comics”, festival dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione curato da A.P.S. Comics&Art con il contributo del Comune di Albissola Marina che andrà in scena il 20 e 21 settembre giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione.

Nato come evento culturale e creativo, Albissola Comics si è affermato negli anni come una manifestazione di riferimento per appassionati, professionisti e famiglie. La sua formula, che unisce la passione per il fumetto all’identità artistica del territorio, trasforma il centro cittadino in un vero e proprio spazio espositivo a cielo aperto.

Il festival si sviluppa lungo il celebre Lungomare degli Artisti, tra ceramiche, installazioni e scorci sul mare, e coinvolge anche luoghi simbolo della cittadina come la Casa Museo Asger Jorn creando un dialogo tra arte contemporanea e cultura pop. Durante le due giornate il pubblico potrà incontrare autori, visitare mostre tematiche, assistere a conferenze e partecipare ad attività pensate per tutte le età.

Albissola Comics rappresenta un’occasione unica per scoprire il fumetto in un contesto suggestivo, dove la creatività incontra la tradizione artistica locale. Un appuntamento che valorizza il territorio e ne rafforza il ruolo come polo culturale aperto e dinamico.

Non solo però la quattordicesima edizione del festival del fumetto: Albissola Marina infatti domani, in data 20 settembre, omaggerà il celebre artista Gianni Celano Giannici con la proiezione del docufilm a lui dedicato. L’appuntamento sarà alle 20.45 in Piazza della Concordia.

La produzione è stata realizzata grazie al contributo e patrocinio di Fondazione De Mari ed i Comuni di Albissola Marina e Quiliano. Tra chi ha scelto di patrocinare il tutto risultano anche Liguri Genova Film Commission, la Provincia di Savona, il Comune di Savona, Albisola Superiore e Aicc ass.italiana città della ceramica.

Il film, come anticipato, è un omaggio a Giannici, uno dei più importanti protagonisti dell’avventura artistica albissolese iniziata negli anni ‘20 del secolo scorso grazie a Tullio d’Albisola e che ha trovato compimento a partire dagli anni ‘60 in poi. In quegli anni il piacentino Giannici iniziò a frequentare Albissola fino a farla diventare casa sua. Qui frequentò i più grandi artisti del tempo (Fontana, Lam, Jorn, Capogrossi, Fabbri solo per citarne alcuni) e da Albissola spiccò il volo per affermarsi anche all’estero (soprattutto in Francia).

Il film si snoda fra Albissola Marina (dove Giannici ha vissuto gran parte della sua vita) e Quiliano (dove l’artista ha vissuto gli ultimi anni della sua vita).

Il Sindaco Gianluca Nasuti commenta così l'iniziativa: "Siamo molto lieti di ospitare un evento dedicato a Gianni Celano Giannici, quale doveroso omaggio a una personalità importante dell'arte, molto conosciuto a livello locale ma di respiro internazionale".

Continua il presidente di Stars Aps (associazione nata proprio con l’obiettivo di realizzare una pellicola in ricordo del compianto artista), Fabio Lenzi: “Intanto vorrei ringraziare il sindaco Gianluca Nasuti e il Comune di Albisola Marina per darci la possibilità di proiettare il docufilm in una sede tanto prestigiosa quale è piazza della Concordia. Per Gianni Celano Giannici è un ritorno a casa, nella sua Albissola che lo ha accolto alla fine degli anni ‘60 e che lo ha visto protagonista di un'avventura artistica unica e magica che continua, con rinnovata linfa, ancora oggi. Insieme ad Anita Griselli (storica compagna dell’artista), Luciano Carlino e Fulvio Lenzi abbiamo voluto realizzare un docufilm che omaggiasse un artista tanto importante ed i primi ragionamenti su questa produzione erano stati fatti proprio con lo stesso Gianni prima della sua scomparsa”.

“Diverse le testimonianze raccolte - prosegue Lenzi -, alcune delle quali sono diventate storiche vista la scomparsa dei protagonisti. Ci terrei inoltre a rivolgere un enorme ringraziamento al regista Carlo Cotti e ad Enrico Bonino che si è occupato della post-produzione. Il docufilm è stato realizzato con il contributo della Fondazione De Mari, il sostegno ed il contributo del Comune di Albissola Marina, il contributo ed il patrocinio del Comune di Quiliano e il supporto attraverso la concessione del patrocinio di Genova Liguria Film Commissione, Provincia di Savona, Città di Savona, Città di Albisola Superiore ed Aicc (Associazione Italiana Città della Ceramica)”.

Sempre domani poi, sabato 20 dicembre, Galleria Raffaella Cortese presenterà "La conversione di San Paolo", opera di Marcello Maloberti che verrà esposta presso la sede della omonima galleria presente ad Albisola Superiore.

Il progetto, a cura di Giulio Dalvit, rievoca uno degli episodi fondanti del cristianesimo: la caduta di Saulo sulla via di Damasco, abbattuto dalla luce divina che lo trasforma in apostolo. Maloberti traduce la natura drammatica della più celebre interpretazione caravaggesca attraverso l’artificio del ribaltamento, dove il sacro non si manifesta come immagine, ma come tensione.

Tutto ciò tuttavia verrà presentato dalle ore 11:00 attraverso un talk dove ad interagire saranno l’artista e Gabriele Cordì presso il Lungomare degli Artisti di Albissola Marina, nella zona antistante l’opera di Lucio Fontana. Seguirà la visita guidata all’installazione nella sede di Albisola Superiore della Galleria.

Infine domenica 21 settembre alle ore 18:00 Albissola saluterà il Comics con il Double Trust Choir, undici voci dirette con passione da Marilisa Villanacci le quali porteranno in scena un repertorio che intreccia spiritual, gospel e swing in un viaggio musicale ricco di ritmo e profondità. Tutto ciò accadrà presso Piazza della Concordia.