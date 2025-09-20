 / Attualità

Albisola, chiusa una corsia di via Lino Saettone per motivi di sicurezza: traffico regolato da semaforo

La misura è stata presa dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco che ha rilevato una crepa su un muro adiacente alla strada

Il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, ha firmato un’ordinanza che vieta temporaneamente l’utilizzo della corsia in direzione monti nel primo tratto di via Lino Saettone (Luceto), sul confine con Corso Italia.

La viabilità in quel tratto sarà regolata tramite l’impianto semaforico già installato da una ditta specializzata.

La misura è stata adottata a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco, effettuato questa mattina, che ha evidenziato la presenza di una vistosa crepa su un muro di cemento adiacente alla strada interessata.

