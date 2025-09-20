La Società Savonese di Storia Patria spegne 140 candeline

La Società Savonese di Storia Patria è nata il 27 dicembre 1885 con la denominazione di Società Storica Savonese, assumendo poi nel 1916 l’attuale denominazione. La fondazione fu opera di un gruppo di intellettuali e uomini politici cittadini, tra cui spiccavano Paolo Boselli, che ne assunse la Presidenza, Pietro Sbarbaro, Anton Giulio Barrili, Agostino Bruno, don Pietro Deogratias Perrando e Vittorio Poggi.

Dal 1888 la Società pubblica quasi ininterrottamente la rivista “Atti e Memorie” e ha la propria sede nella Casa Natale di Paolo Boselli, in via Pia 14/4. Il Presidente, Danilo Bruno, sottolinea come la Società abbia sempre perseguito lo scopo indicato dai fondatori, in particolare da Paolo Boselli: promuovere e favorire la ricerca storica in una prospettiva che vada oltre il territorio cittadino, interessando l’area del Ponente Ligure e la limitrofa zona piemontese, collocandola in un contesto nazionale ed europeo.

Oggi la Società dispone di una biblioteca specializzata con sessantamila volumi e 150 scambi internazionali attivi, oltre a un archivio fotografico di circa 150.000 fotografie e cartoline, in corso di progressiva digitalizzazione per renderle disponibili al pubblico. Sono inoltre in corso l’archiviazione e la digitalizzazione di importanti fondi archivistici. Il Presidente evidenzia tre dati significativi: il Fondo antico della biblioteca è stato dichiarato di eccezionale valore culturale dal Ministero della Cultura – Soprintendenza per i Beni Archivistici e Bibliotecari della Liguria ad aprile 2025; la biblioteca sociale è aperta al pubblico tre giorni alla settimana; presso la sede sociale si tengono regolarmente incontri, conferenze e lezioni, i cui dettagli sono disponibili sul sito della Società e nella newsletter. Tra le iniziative in corso vi sono i corsi di dialetto “Pitch”, articolati in moduli di cinque incontri, che hanno riscosso grande successo con tre edizioni già svolte e una quarta in programma.

La Società pubblica annualmente la rivista “Atti e Memorie” e cura due collane editoriali: Fonti e Studi e Toponomastica Storica. Queste ultime si inseriscono nella lunga tradizione di studi linguistici della Società, che va dalla pubblicazione del Dizionario Glottologico Ligure di Aprosio fino alla collaborazione con il LEI (Lessico Etimologico Italiano) dell’Università di Saarbrücken.

Il 27 settembre, dalle 9 alle 13.30, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà una giornata di studi sul tema “Territori, Fonti e Ricerca Storica: Le Nuove Frontiere”. Il Presidente Bruno sottolinea l’importanza dell’incontro, al quale parteciperanno rappresentanti della Soprintendenza, dell’Università, della Società Ligure di Storia Patria, della Deputazione Subalpina di Storia Patria, dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, del Fondo Storico Fiore di Garessio, del Centro Interuniversitario di Storia Territoriale Goffredo Casalis, della Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo, della Società Storica Spezzina e dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Gli atti del convegno confluiranno in un numero della rivista Atti e Memorie, in uscita nella primavera del 2026.

Prima dell’avvio dei lavori sarà presentata una cartolina postale commemorativa disegnata dal consigliere Ivo Antipodo, con il relativo annullo filatelico. Sarà inoltre presente la Dirigente Scolastica dell’Istituto Boselli, Alberti, Mazzini e Da Vinci, con cui è stata avviata una collaborazione importante. Il convegno si inserisce in un più ampio progetto di ricerca sulla concezione della storia, condotto in collaborazione con la Società Ligure di Storia Patria e le Deputazioni Toscana e Umbra di Storia Patria. La cartolina postale e l’annullo filatelico saranno disponibili presso un’apposita postazione di Poste Italiane.