Loano saluta lo storico pastificio Bussone: “Un’istituzione per la città”

Dopo oltre mezzo secolo di attività, chiude i battenti il pastificio e gastronomia Pasta fresca Bussone di via Garibaldi a Loano. Una realtà che, per 52 anni, ha rappresentato molto più di un semplice negozio: un punto di incontro, un luogo di tradizione e di comunità.

A ricordarlo è stato il sindaco di Loano, Luca Lettieri, che ha sottolineato: “Un luogo che non è stato soltanto un negozio, ma una vera e propria istituzione per Loano e per tutti coloro che, generazione dopo generazione, hanno potuto assaporare la bontà e la qualità della loro pasta fresca”.

Il primo cittadino ha voluto rimarcare anche l’impegno sociale della famiglia Bussone: “La famiglia Bussone ha sempre rappresentato un punto di riferimento non solo gastronomico, ma anche umano e comunitario. Ha sostenuto iniziative sociali, sportive e solidali, garantendo, insieme ad altre attività produttive, la mobilità alle persone più fragili e bisognose di assistenza nei loro spostamenti, mostrando un legame profondo con la città e con i loanesi”.

Un’eredità fatta non solo di sapori, ma anche di gesti quotidiani che hanno contribuito a rafforzare il tessuto cittadino. “Il vostro lavoro, fatto di passione, tradizione e dedizione, ha lasciato un segno indelebile nella memoria di Loano. Oggi vi diciamo grazie: per ogni piatto preparato, per ogni sorriso dietro al banco, per ogni gesto di vicinanza alla nostra comunità”, ha proseguito Lettieri.

Guardando al futuro, il sindaco ha espresso un augurio alla nuova generazione della famiglia: “Con affetto e gratitudine, a nome di tutta la città, vi auguro che questo nuovo capitolo, con Paolo pronto a portare avanti l’eredità familiare con nuove sfide e progetti, sia ricco di soddisfazioni. Loano non dimenticherà mai la vostra storia”.