Alassio in Rosa per Alessia: in vendita nella città del Muretto il braccialetto per la ricerca

Un pomeriggio emozionante, nel segno della prevenzione e della solidarietà. Venerdì 19 settembre al Diana Grand Hotel si è svolta l’anteprima di “Alassio in Rosa per Alessia” con l’evento “Un brindisi per la ricerca”, che ha visto la straordinaria partecipazione del professor Paolo Veronesi e della dottoressa Clara Faedda in un dialogo informale aperto tra scienza, esperienza e speranza.

La manifestazione, promossa dal Comune di Alassio in collaborazione con Airc e numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio, ha voluto accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili.

Grande emozione nelle parole di Lucia Leone, presidente del Consorzio Un Mare di Shopping: “È stato un pomeriggio davvero speciale, non solo per me ma per tutte le donne che hanno affrontato questo percorso e ne sono uscite più forti. Tornare a organizzare un’anteprima di ‘Alassio in Rosa’ ha un valore enorme per me: nata da un’idea di Alessia Castagnino, scomparsa nel 2020, oggi mi sento di proseguire il suo sogno”.

Un ringraziamento particolare è andato ai partner e ai sostenitori: “Grazie alla dottoressa Faedda, ad Armida Pasqualini e allo staff della Fondazione Veronesi, siamo riusciti a portare qui il professor Veronesi. Non è stato un convegno medico, ma un incontro tra amici, che ha trasmesso serenità e consapevolezza. Desidero ringraziare anche il Comune, il Diana Grand Hotel e, soprattutto, i commercianti di Alassio: saranno loro a proporre dal 1° ottobre il braccialetto rosa dedicato ad Alessia, all’Airc e alla città, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca”.

L’assessore al Volontariato Patrizia Mordente ha sottolineato: “Alassio in Rosa per Alessia è un momento che unisce comunità, prevenzione e sostegno alla ricerca. Ogni anno cresce la partecipazione e questa anteprima lo dimostra”.

Fondamentale in questa iniziativa è anche il coinvolgimento del tessuto economico locale, come evidenzia l’Assessore al Commercio Franca Giannotta: “Il coinvolgimento del ‘Consorzio Alassio Un Mare di Shopping’, che ha proposto la realizzazione di questa splendida anteprima e che parteciperà alla nostra iniziativa per tutto il mese di ottobre”.

Il programma di ottobre sarà ricco di eventi: dall’incontro con la professoressa Lucia Del Mastro alle iniziative benefiche e sportive, passando per la camminata degli studenti, il contest Drink Pink, serate musicali e momenti di intrattenimento. Durante tutto il mese il Comune e la fontana di Piazza della Libertà si tingeranno di rosa, simbolo universale della lotta contro il tumore al seno.

"Fondamentale – ha aggiunto Lucia Leone – è non far sentire sole le donne che attraversano questo percorso. Uniti si può davvero fare la differenza".

Presenti tra gli altri, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri, gli assessori Patrizia Mordente e Franca Giannotta e il consigliere regionale Rocco Invernizzi.