Truffe agli anziani, ad Andora un laboratorio con i Carabinieri per imparare a difendersi

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione delle truffe e alla sicurezza, con particolare attenzione alle persone anziane. È in programma martedì 22 settembre, dalle ore 17 alle 19, presso la Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro, in Largo Milano ad Andora. Si tratta del laboratorio “Settembrata Antitruffa – Laboratorio con l’Arma dei Carabinieri”.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, rientra nel progetto “Ben…Essere in Liguria”, promosso nell’ambito delle attività dedicate al benessere e alla tutela delle persone anziane, con il coinvolgimento di enti e realtà del Terzo Settore. Fra i promotori, oltre coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri e delle realtà partner del progetto, il comune di Andora che ha concesso il patrocinio, Assoutenti Liguria, Auser Liguria e Genova, Forum Terzo Settore Liguria.

Dopo il saluto del sindaco Mauro Demichelis, interverranno Luca Colamorea, Capitano e Comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio; Giorgio Santopoli, Luogotenente C.S. e Comandante della Stazione Carabinieri di Andora e il dottor Furio Truzzi Presidente di Assoutenti Liguria.

L’incontro sarà un’occasione concreta per conoscere più da vicino i principali rischi legati alle truffe e imparare a riconoscere i segnali che possono rivelare un tentativo di raggiro.

Nel corso del laboratorio si parlerà in particolare di: truffe telefoniche, truffe online e attraverso smartphone, falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori, come riconoscere i tentativi di raggiro, cosa fare e chi contattare in caso di sospetta truffa.

L’appuntamento vuole fornire ai cittadini strumenti semplici e utili per affrontare con maggiore consapevolezza situazioni potenzialmente rischiose, favorendo la prevenzione e la tempestiva richiesta di aiuto alle autorità competenti.