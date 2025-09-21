500 liguri al raduno della Lega a Pontida, Rixi :"La Liguria ha dimostrato di essere unita, compatta e protagonista"

Sono 500 i liguri, militanti e sostenitori, che hanno preso parte al raduno della Lega a Pontida, arrivati da tutte le province della regione. Una presenza apprezzata dal vice ministro alle Infrastrutture e segretario della Lega in Liguria Edoardo Rixi.

“Un’onda ligure ha travolto Pontida - ha detto Rixi - Con oltre 500 militanti e sostenitori arrivati da ogni provincia, la nostra regione ha portato energia, passione e orgoglio al più grande appuntamento dell’anno per la Lega. Decine di auto private e numerosi pullman partiti da Imperia, Savona, Genova e La Spezia hanno dato vita a una carovana straordinaria, segno tangibile di quanto crediamo e investiamo nel progetto politico della Lega e del suo futuro. La Liguria ha dimostrato di essere unita, compatta e protagonista, portando la voce dei territori e l’orgoglio di una comunità che guarda avanti con entusiasmo e determinazione.”

Tra i savonesi presenti il consigliere comunale di Savona Maurizio Scaramuzza, la consigliera regionale Sara Foscolo e il segretario cittadino Giorgio Calabria oltre al parlamentare Francesco Bruzzone.