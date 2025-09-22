Albenga, “Ambra Rosa 2025": quattro spettacoli per riflettere e celebrare le donne”

Sabato 20 settembre, al Teatro Ambra di Albenga, è stato presentato il programma della terza edizione della rassegna teatrale al femminile “Ambra rosa 2025”, organizzata dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con il Comune di Albenga e con la direzione artistica di Mario Mesiano.

La rassegna autunnale prenderà il via sabato 8 novembre alle ore 21, con Veronica Pivetti e Anselmo Luisi che porteranno in scena lo spettacolo “L’inferiorità Mentale della donna” di Giovanna Gra, con regia di Gra & Mramor. Lo spettacolo, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole, è liberamente ispirato al trattato di Paul Julius Moebius.

Domenica 16 novembre, alle ore 18, sarà la volta di Carla Lombardi e Mario Mesiano con “Domani…”, spettacolo scritto da Carla Lombardi e diretto da Mesiano, che racconta il confronto tra una donna tormentata e un uomo enigmatico e misterioso, conducendo il pubblico verso un finale inaspettato.

La rassegna proseguirà sabato 22 novembre alle ore 21 con “Il viaggio di Nicola Calipari”, interpretato da Alessia Giuliano e Fabrizio Coniglio, anche autore e regista dell’opera. Lo spettacolo ripercorre una vicenda ancora oggi molto discussa, quella del caso Calipari, e prevede la partecipazione speciale di Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice rapita in Iraq nel 2005, che interlochirà con il pubblico a fine rappresentazione.

La rassegna si concluderà sabato 29 novembre alle ore 21 con Michela Andreozzi e il suo spettacolo “Tutta da Aggiustare”, scritto in collaborazione con Giorgio Scarselli. In scena una donna sola, o forse no: con lei convivono tre voci – quella dell’adulta che tenta di essere all’altezza, quella della bambina che non si applicava e quella della madre che voleva sempre tutto “in ordine”.

“In cartellone ci sono quattro spettacoli di assoluta qualità, perfettamente in linea con il contesto per il quale la rassegna è nata”, dichiara Mesiano. “L’Ambra Rosa è dedicata interamente alle donne, con l’intento di dare voce alle loro storie, risvegliare le coscienze e far riflettere su tanti avvenimenti riportati quotidianamente dai media. La rassegna nasce tre anni fa proprio con questa volontà: contribuire, anche se in piccolo, a far cambiare le cose. Per questa terza edizione avremo splendide protagoniste del panorama teatrale nazionale, affiancate da uomini che amplificheranno il sentimento di vicinanza a tutte le madri, mogli, nonne, sorelle, fidanzate e zie. Inoltre io e Carla Lombardi porteremo uno spettacolo scritto da lei, che credo contribuirà ulteriormente a far riflettere il pubblico. Sabato 22 novembre avremo anche il privilegio di confrontarci con Giuliana Sgrena, che interagirà con il pubblico. Vi aspettiamo per percorrere insieme questo simbolico cammino”.

Per quanto riguarda la biglietteria, è previsto un abbonamento per i quattro spettacoli al prezzo unico di 60 euro, mentre il biglietto singolo costa 20 euro. Nelle mattine di sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, sarà possibile confermare e rinnovare l’abbonamento solo per i vecchi abbonati. Nelle mattine di sabato 11 e sabato 18 ottobre, nello stesso orario, la vendita degli abbonamenti sarà aperta ai nuovi abbonati. A partire da lunedì 20 ottobresarà possibile acquistare i singoli biglietti presso la libreria “Quarta di Copertina” in via Enrico D’Aste 4, vicino al teatro, oppure online su www.ticket.it.