Loano, al via il consolidamento degli archi in legno del PalaGarassini:

Prenderanno il via il 25 settembre i lavori di consolidamento degli appoggi degli archi in legno lamellare del PalaGarassini di via Matteotti a Loano.
L'intervento strutturale, rientra nell'ambito delle manutenzioni straordinarie agli immobili comunali che l'amministrazione comunale sta costantemente attuando nell'ambito del proprio mandato ed è teso a consolidare gli attacchi lignei agli appoggi delle travi portanti.
L'intervento, affidato all'impresa Srg Costruzioni Edili, comporta una spesa complessiva pari 135 mila euro.
Il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori è di 130 giorni, periodo durante il quale l'utenza potrà continuare ad usufruire regolarmente degli spazi del palazzetto dello sport senza alcuna interferenza.