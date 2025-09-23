Maltempo, la Croce Bianca di Cairo colpita nuovamente: allagata la sede (FOTO)

A meno di un anno di distanza, la Val Bormida si trova nuovamente a fare i conti con il maltempo e gli allagamenti. Tra le strutture colpite c’è anche la sede della Croce Bianca di Cairo Montenotte, situata sul Lungobormida e già in passato duramente danneggiata.

I locali della pubblica assistenza sono stati invasi dall’acqua, ma i mezzi di soccorso sono stati messi al sicuro presso il vecchio palazzo dello sport. Immediata la corsa alla solidarietà: tra coloro che si sono attivati anche la Croce Bianca di Altare, accorsa a supporto della consorella cairese nelle operazioni di svuotamento e pulizia dei locali.

"La nostra realtà si è subito mobilitata per fornire assistenza e manovalanza – spiegano i volontari altaresi –. Ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili e i ragazzi della Croce Bianca di Cairo Montenotte che, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato grande ospitalità nei nostri confronti".