Ecocidio e suolicidio in Palestina: a Quiliano un convegno per riflettere sugli effetti ambientali della guerra

Giovedì 25 settembre alle 18.30, il Parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Ecocidio e suolicidio. Come guerra e occupazione distruggono natura, suolo e futuro. Il caso della Palestina”.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Natua ODV in collaborazione con l’Associazione culturale Liguria Palestina e la Bottega della Solidarietà di Savona, con il supporto di Davide Michelini e della Libreria Ubik di Savona e il patrocinio del Comune di Quiliano, intende accendere i riflettori su una delle dimensioni meno raccontate del conflitto: la devastazione ambientale e agricola.

Tra i relatori principali ci sarà il prof. Paolo Pileri, urbanista e docente al Politecnico di Milano, autore e editorialista di Altreconomia, che illustrerà gli impatti della guerra sul suolo e sull’ecosistema della Striscia di Gaza, denunciando il crimine di ecocidio. Seguirà l’intervento di Roberta Greco della cooperativa Bottega della Solidarietà, che racconterà le esperienze di commercio equosolidale e resistenza agricola in Cisgiordania.

Ad aprire l’incontro sarà Karim Hamarneh, presidente dell’Associazione culturale Liguria Palestina, mentre la moderazione sarà affidata a Davide Michelini, florovivaista ed ecologista ligure, segretario di AIGC.

“Abbiamo voluto questo evento per dare voce a una tragedia che non conosce tregua – dichiarano gli organizzatori –. L’occupazione e i bombardamenti in corso a Gaza non solo stanno causando un numero spaventoso di vittime civili ma stanno anche distruggendo l’ambiente e le risorse su cui si fonda la sopravvivenza futura del popolo palestinese. Si tratta di un vero e proprio ecocidio: interi ecosistemi devastati, suoli agricoli resi inservibili, inquinamento diffuso e perdita di biodiversità. Una violenza ambientale e psicologica che va denunciata con forza”.

Al termine, i partecipanti potranno prendere parte a una degustazione di mandorle dolci palestinesi e acquistare ulivi e altre piante simboliche donate dai Vivai Michelini, oltre a prodotti e libri a tema proposti dalla Bottega della Solidarietà, dall’Associazione Palestina Liguria e dalla Libreria Ubik di Savona.

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti in Palestina promossi dall’Associazione culturale Liguria Palestina.