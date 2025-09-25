Nave delle armi, Cgil e Filt: "I porti non saranno veicolo di morte"

"Nelle scorse ore la nave SLSC Severn, battente bandiera statunitense, è stata respinta dai portuali e dalla cittadinanza a Livorno. La nave risulta carica di armi e strumenti di offesa destinate al genocidio del popolo palestinese".

A dichiararlo in una nota sono Cgil Liguria e Filt Cgil Liguria, che aggiungono: "Da una verifica effettuata la nave non risulta più localizzabile sui siti destinati al traffico marittimo internazionale e pertanto al momento non si è in condizione di conoscere la rotta né il porto di destinazione finale".

Cgil Liguria e Filt Liguria stanno monitorando la situazione attraverso tutti gli strumenti e, come accaduto a Livorno, interverranno nel caso in cui questa punti la prua verso un porto ligure: "I lavoratori non saranno complici del genocidio".