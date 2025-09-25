Savona, lutto per la scomparsa dello storico parrucchiere Ezio Chiarle

"E così, vecchio Alpino, anche tu hai incontrato la battaglia che non si può vincere. Da te ho imparato l’amore per la montagna e quello per il lavoro: passioni che ci hanno sempre uniti e che hanno accompagnato tante delle nostre chiacchierate - scrive il figlio - Sei stato un nonno presente, travolgente, capace di lasciare un segno speciale nei tuoi nipoti e in tutti i ragazzi che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Per i bambini, invece, eri il Babbo Natale che sapeva far brillare gli occhi e i sogni. Io continuo il cammino, con lo zaino che pesa e la salita che sembra lunga, proprio come mi ricordavi sempre tu. Ma non ho dubbi, papà: ci vedremo di nuovo in vetta".