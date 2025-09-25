Savona, lutto per la scomparsa dello storico parrucchiere Ezio Chiarle

Savona piange la scomparsa di Ezio Chiarle.
Storico parrucchiere savonese ha gestito per 50 anni con un socio la bottega in via Servettaz. Una vera e propria pietra miliare del mestiere nel comune capoluogo.
A ricordarlo sui social il figlio Federico che ha seguito le orme del papà come parrucchiere.
"E così, vecchio Alpino, anche tu hai incontrato la battaglia che non si può vincere. Da te ho imparato l’amore per la montagna e quello per il lavoro: passioni che ci hanno sempre uniti e che hanno accompagnato tante delle nostre chiacchierate - scrive il figlio - Sei stato un nonno presente, travolgente, capace di lasciare un segno speciale nei tuoi nipoti e in tutti i ragazzi che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Per i bambini, invece, eri il Babbo Natale che sapeva far brillare gli occhi e i sogni. Io continuo il cammino, con lo zaino che pesa e la salita che sembra lunga, proprio come mi ricordavi sempre tu. Ma non ho dubbi, papà: ci vedremo di nuovo in vetta".
Domani, venerdì 26 settembre dalle 16.00 verrà trasferito dall'obitorio all'ara crematoria di Zinola.