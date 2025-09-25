Si schianta con la moto a Celle: 50enne ricoverato in prognosi riservata

È ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 50enne che nella notte tra martedì e mercoledì ha avuto un grave incidente sull'Aurelia a Celle.

L'uomo nella giornata di ieri ha subito un importante intervento chirurgico all'arto inferiore gravemente infortunato a causa di una caduta dalla sua moto di grossa cilindrata.

Il 50enne avrebbe perso il controllo sulla strada statale intorno alle 2.30 e si è schiantato nella curva di Capo Torre.

Immediato era stato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Verde di Albisola Superiore che lo ha stabilizzato e trasportato all'ospedale San Paolo di Savona. In seguito è stato trasferito al nosocomo pietrese.