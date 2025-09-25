Dal Festival di Sanremo ad Albenga, Lucio Fabbri a "Piazzette De André"

Ha vinto sette Festival di Sanremo come direttore d’orchestra, è un polistrumentista straordinario e, questa estate, ha riempito piazze e anfiteatri insieme alla PFM e a Roberto Vecchioni, riscuotendo ovunque un successo straordinario. Ha inoltre arricchito le canzoni di Fabrizio De André con i suoi arrangiamenti nell’indimenticabile tour del 1979.

Ebbene, Lucio Fabbri, sabato 27 settembre ad Albenga, si trasformerà in un artista di strada per un evento che si preannuncia carico di emozioni: Piazzette De André. Per due ore, dalle 16 alle 18, il centro storico ingauno si trasformerà nella città vecchia di Faber, con decine di musicisti che accoglieranno gli spettatori negli angoli più suggestivi di quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto.

“Lucio Fabbri – sottolineano i Fieui di Caruggi, che insieme al Comune di Albenga organizzano la manifestazione – da grande artista quale è, ha dimostrato ancora una volta la sua umiltà, qualità rara nel mondo dello spettacolo. Si è messo subito a disposizione e accompagnerà gli spettatori lungo il percorso con il suo magico violino. Gliene siamo grati”.

L’evento è a scopo benefico, a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto, creata da Don Gallo.

Ecco il programma completo

Largo Doria

Trio Raffaè dalla Valcamonica: Diego “Drama” Ghenzi (voce e tamburello), Mirela Isaincu (violino e voce) e Marco Verni Fonteni (chitarra, piano e voce). Diego Ghenzi è allievo di Giorgio Cordini, chitarrista di Fabrizio De André, e ad agosto ha aperto il concerto di Cristiano De André a Edolo.

Piazza San Francesco

Corbe de Coi (Ceste di cavoli): Paolo Ferrando (chitarra e voce), Stefano Ancona (batteria e percussioni), Marco Moro (flauto) e Pino Caratozzolo (pianoforte e voce).

Piazza Trincheri

Acoustic Duo: Paolo Michelis (tastiere) e Roberto Ferrua (chitarra e voce), con Marisa Fagnani (chitarra e voce).

Piazza San Michele

I Trilli: Vladimiro Zullo (voce), Alberto Marafioti (voce e tastiere), Giampaolo Casu (chitarra), Fabio Bavastro (basso), Fabrizio Salvini (voce, batteria, flauto e percussioni), Giulia Ermirio (viola).

Piazza San Domenico

Piccola Orchestra Sand Creek: Lucky Riccio (voce), Veronica Corapi (flauto e cori), Silvia Storchi (clarinetto e cori), Sabrina Pernice (violino), Aristide Cassullo (chitarre), Elio Calosso (basso e cori), Andrea Olivero (piano e percussioni), Marina Barbier (tastiere e cori), Beppe Pecchenda (batteria), Alessandro Ferraris (percussioni), Fernanda Saravalli (arpa).

Piazza G. Rossi

Tributo a Ottobre De André: Simone Matera (voce), Alessio Nicolò (chitarra e cori), Carmine Pollio (basso), Matteo Ferrando (batteria), Fabio Tessiore (fisarmonica), Mario Rossello (tastiere).

Piazza Torlaro

Geddo & Lorenzo Santangelo: Geddo (cantautore ingauno) e Lorenzo Santangelo (vincitore del Premio De André 2022).