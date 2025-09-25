Un Open Day speciale alla Palestra Firpo di Finale Ligure

Sabato 27 settembre, dalle 10 alle 20, la storica Palestra Firpo di Finale Ligure apre le sue porte in via dell'Artigianato 65 per un evento dedicato al benessere, al movimento e alla salute.

La giornata sarà un’occasione per vivere da vicino l’esperienza dei corsi offerti dal centro e scoprire le novità in programma. Tra queste spicca il Reformer Pilates, un allenamento innovativo che utilizza macchinari specifici e viene proposto in piccoli gruppi, con l’obiettivo di migliorare postura, tono muscolare e benessere generale.

Durante l’Open Day sarà inoltre possibile ricevere consulenze personalizzate con nutrizionista e osteopata, un’opportunità preziosa per chi desidera approfondire aspetti legati alla salute e allo stile di vita. Non mancheranno allenamenti, energia e momenti di divertimento, per rendere l’esperienza coinvolgente a 360 gradi.

La Palestra Firpo, da oltre 40 anni presente a Finale Ligure, invita così tutta la comunità a condividere una giornata all’insegna del movimento e del benessere.