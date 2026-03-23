Loano, Pietra Ligure, Finale , Varazze e Arenzano per la prima volta insieme al Salon du Randonneur di Lione

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la partecipazione dei Comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano al Salon du Randonneur di Lione, uno dei principali appuntamenti europei dedicati al mondo del cammino e dell’escursionismo.

Durante i tre giorni di fiera (20–22 marzo), i Comuni hanno presidiato lo stand “La Mia Liguria” con due desk dedicati - uno per Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano, riuniti sotto il brand “Ponente Vibes”, e uno per Varazze e Arenzano, presenti insieme al Parco Naturale Regionale del Beigua UNESCO Global Geopark – contribuendo a presentare in modo integrato e coordinato l’offerta regionale, in sinergia con gli altri espositori liguri.

Rivolta al grande pubblico, la manifestazione intercetta un target ampio e trasversale, composto da appassionati di tutte le età, attenti, digitalizzati e con buona capacità di spesa, interessati a proposte strutturate, accessibili e sostenibili. Prevalentemente francese e proveniente dall’area di Lione e del Rodano-Alpi, questo pubblico è alla ricerca di nuove destinazioni da scoprire, da raggiungere in auto o in treno, dove vivere esperienze di trekking e hiking, principali driver di viaggio, con un interesse più contenuto per il cicloturismo su più giorni.

In questo contesto, i cinque Comuni della Riviera ligure di Ponente hanno riscosso un forte interesse, confermando la Francia come mercato strategico di prossimità. Per Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano si è trattato inoltre di un’occasione concreta per proseguire nel percorso di costruzione e consolidamento di un prodotto turistico strutturato e integrato. In particolare, i cinque Comuni hanno lavorato alla definizione e valorizzazione della propria offerta escursionistica, selezionando e presentando 10 percorsi, due per ciascuna destinazione, capaci di raccontarne identità, paesaggi e unicità.

Un approccio che ha permesso di proporre al pubblico un sistema di esperienze complementari, in grado di rispondere alle esigenze di un turismo lento, attivo e distribuito tutto l’anno, rafforzando al contempo il posizionamento unitario del territorio. Grande attenzione è stata inoltre dedicata agli strumenti di comunicazione, con la realizzazione di materiali promozionali specifici, progettati appositamente per il target dei camminatori e per il mercato francese.

“Il Salon du Randonneur rappresenta un appuntamento chiave per dialogare con un pubblico particolarmente affine alla nostra proposta turistica – commentano i rappresentanti dei Comuni –. Il riscontro ottenuto conferma la bontà del percorso intrapreso, basato sulla costruzione di prodotti tematici e su una promozione sempre più mirata ed efficace”.

La partecipazione alla manifestazione – curata da Studiowiki, agenzia di comunicazione aderente a UNA Aziende della Comunicazione Unite e parte della rete DEDE Destination Design - si inserisce in un più ampio calendario di attività condivise, volto a rafforzare la presenza di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano sui mercati internazionali. Dopo “A Glass of Italy” a Copenaghen, la BIT di Milano e il Salon du Randonneur a Lione, il percorso continuerà infatti nei prossimi mesi con l’organizzazione di un fam trip di operatori danesi sul territorio e con la presenza congiunta al TTG Travel Experience di Rimini.

Un percorso unitario che conferma la volontà dei cinque Comuni di rafforzare la competitività della Riviera Ligure di Ponente, valorizzando le proprie eccellenze e dimostrando la capacità di rispondere in maniera efficace alle nuove tendenze del turismo europeo.