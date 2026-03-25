Dal trauma al riscatto, al Teatro Gassman il cortometraggio "Ivana", che rompe il silenzio sulla violenza

Il Teatro Gassman si prepara ad accogliere, il prossimo 27 marzo alle 18, la proiezione a ingresso libero del cortometraggio “Ivana”, firmato dalla regista e storica Farian Sabahi. Un’opera di circa 22 minuti, realizzata nel 2026, che affronta con sguardo diretto e senza filtri il tema della pedofilia.

Girato tra le scogliere di Capo Noli e il borgo di Varigotti, il film si inserisce in un più ampio progetto di ricerca di storia orale dedicato alla Riviera ligure di Ponente. Al centro del racconto c’è Ivana, 91 anni, figura forte e riconoscibile, dai capelli rossi cotonati e dal trucco sempre curato, capace di imporsi sullo schermo con una presenza quasi cinematografica.

La sua è una storia segnata da un’infanzia difficile, tra povertà e violenze subite dal patrigno, poi condannato, come attestano gli archivi. Ma il cortometraggio non si limita alla denuncia: racconta anche il percorso di riscatto di una donna che, nonostante i traumi e una malattia che l’ha resa claudicante, è riuscita a costruirsi una vita autonoma, trovando lavoro, acquistando una casa e creando una famiglia.

Il progetto nasce anche da un’esigenza personale della regista, accademica e giornalista esperta di Medio Oriente, che ha trovato in questa storia un punto di equilibrio rispetto ai contesti di conflitto raccontati nel suo lavoro. A sottolineare ulteriormente l’identità del film è la colonna sonora originale di Nicola Parisi, costruita a partire da una traslitterazione musicale del nome “Ivana”, trasformato in note sulla scala di Do maggiore.

Dopo il debutto nazionale al festival Sguardi Altrove di Milano, il cortometraggio proseguirà il suo percorso con una nuova tappa il 15 aprile al Teatro Defferrari.