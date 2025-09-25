Incontro con l'attivista israeliano a Varazze, il Pd: "Un'amministrazione che non permette la partecipazione tramite locali idonei non è di tutti ma solo di alcuni"

Fa discutere l'assenza di luoghi di aggregazione a Varazze dopo l'incontro con l'attività israeliano vicino alla popolazione palestinese e contrario alla guerra nella striscia di Gaza Guy Hirschfeld nel Salone Parrocchiale Mons. Callandrone in via Carattino.

Corpo nonviolento di pace aveva organizzato i due appuntamenti, il primo era stato svolto a Savona al Seminario vescovile, in collaborazione con le associazioni Bottega del Commercio Equosolidale, la Caritas di Savona, Fondazione Comunità e Servizi, Liguria Palestina, Officina della Pace, il Comitato Provinciale Anpi Savona e la Sezione Anpi di Varazze e Arci Varazze.

A puntare il dito Giulio Alluto segretario del circolo del Partito Democratico varazzino che ha fatto presente anche la mancanza della maggioranza comunale all'incontro (era solo presente il presidente del consiglio comunale Cesare Putignano.ndr) e una presa di posizione sul genocidio.

"L'affollato incontro di ieri sera dimostra che anche Varazze non è indifferente a quello che sta accadendo ai Palestinesi.

Come segretario del circolo PD vorrei evidenziare due criticità: la grave assenza della nostra amministrazione su questi temi a differenza del Comune di Savona, ad esempio, che ha avuto 'il coraggio' di esporre sulla facciata del Palazzo comunale la bandiera della pace e della Palestina; la mancanza di una sala congressi comunale a disposizione delle associazioni e dei cittadini per partecipare alla vita democratica della città".

"Una amministrazione che non permette la partecipazione tramite locali idonei non è una amministrazione di tutti ma solo di alcuni - ha proseguito l'esponente dem - Occorre quindi ringraziare oltre agli organizzatori anche il Parroco che ha messo a disposizione il locale per parlare di pace e di non violenza".