Alassio, conferito a Silvia Arnaud Ricci il Premio “Eccellenza Donna” 2025

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Alassio Marco Melgrati e del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, che ha portato anche i saluti dell’assessore regionale Simona Ferro. Sono seguiti gli interventi della presidente di sezione Cinzia Salerno e della coordinatrice dei Revisori dei Conti Nazionali di Fidapa BPW Italy Antonella Tosi. La conduzione dell'incontro è stata affidata a Renata Cantamessa, che ha dialogato con Silvia Arnaud Ricci invitandola a ripercorrere la straordinaria avventura di recupero e valorizzazione di Villa della Pergola e dei suoi Giardini, riconosciuti a livello internazionale con l’ingresso tra i partner garden della prestigiosa Royal Horticultural Society, il cui Patron è Re Carlo d'Inghilterra, e nominati nel 2022 “Parco più bello d’Italia”.