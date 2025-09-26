Albenga celebra San Michele Arcangelo con il concerto sacro "In Honorem Sancti Michaëlis"

Albenga si prepara a celebrare il suo patrono, San Michele Arcangelo, con un evento musicale di grande prestigio, che intende unire spiritualità, arte e bellezza.

Domenica 28 settembre, alle ore 21, la maestosa Cattedrale di San Michele Arcangelo accoglierà il concerto sacro “In Honorem Sancti Michaëlis”, appuntamento solenne che segna la chiusura della prima stagione estiva del MusicOpera Festival, rassegna che ha ottenuto un successo straordinario di pubblico e di critica.

Protagonisti della serata saranno il soprano Melissa Briozzo, il mezzosoprano Aviva Manenti e il tenore Rino Matafù, accompagnati all’Electone dal Maestro Stephane Eliot, uno dei pochi esecutori in Europa di questo straordinario strumento. La presentazione della serata sarà affidata al Maestro Andrea Elena, che guiderà il pubblico in questo percorso musicale di profonda suggestione.

Il concerto si inserisce nelle celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo, figura simbolica di protezione e guida spirituale, patrono della città di Albenga. Sarà un’occasione unica per vivere un momento di raccoglimento e festa comunitaria, reso ancora più intenso da un programma musicale che mette in dialogo voce e strumento, in una cornice architettonica di eccezionale bellezza.

Con questo evento, il MusicOpera Festival, organizzato dall’Associazione MusicOperArtist ETS, suggella un’estate ricca di appuntamenti che hanno saputo unire tradizione e innovazione, rafforzando il legame tra musica e territorio e conquistando l’entusiasmo del pubblico.

L’iniziativa gode del sostegno della Fondazione De Mari e del patrocinio del Comune di Albenga. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.