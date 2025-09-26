Savona, Staatskapelle Dresden in concerto al Festival Internazionale di Musica: omaggio alla memoria dell’avvocato Beniamino Rettura

Il Festival Internazionale di Musica di Savona accoglie un appuntamento di altissimo profilo artistico e culturale: sabato 27 settembre, alle ore 21.00, nella chiesa di San Domenico a Savona, si esibirà un quintetto d’archi formato da prime parti della leggendaria Staatskapelle Dresden, la più antica orchestra del mondo, fondata nel 1548 e celebrata per il suo inconfondibile “suono di Dresda”.

L’ensemble ospite comprende Lukas Stepp e Federico Kasík ai violini, Holger Grohs alla viola e Sebastian Fritsch e Teresa Beldi ai violoncelli. Cinque interpreti di altissimo livello, con carriere internazionali e collaborazioni con le più prestigiose istituzioni europee, che proporranno un programma dedicato a due capolavori assoluti della musica da camera.

Il primo sarà il Trio per archi n. 5 in Do minore, Op. 9 n. 3 di Ludwig van Beethoven, composto tra il 1797 e il 1798, una tappa fondamentale nella maturazione del giovane compositore. L’opera, intensa e drammatica, si distingue per la scrittura ricca e quasi sinfonica, che sfrutta al massimo le potenzialità espressive di violino, viola e violoncello.

A seguire il Quintetto per archi in Do maggiore, Op. 163 D. 956 di Franz Schubert, composto due mesi prima della morte del compositore e considerato uno dei vertici assoluti della musica da camera. La formazione inusuale, con due violoncelli, conferisce all’opera una profondità sonora unica, trasformando l’esecuzione in un viaggio musicale tra lirismo puro, tensione metafisica e colori orchestrali, sintesi perfetta dell’ultima stagione creativa di Schubert.

Il concerto sarà dedicato alla memoria dell’Avv. Beniamino Rettura e si svolge con il sostegno dell’ICIT – Istituto di Cultura Italo Tedesco di Savona, in collaborazione con l’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia.

Il Festival Internazionale di Musica di Savona, confermato nel 2025 tra i progetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) del Ministero della Cultura, ha consolidato il suo posizionamento a livello regionale, collocandosi al secondo posto in Liguria per qualità artistica e solidità progettuale. Ensemble Nuove Musiche fa parte del Polo Musicale Savonese, insieme all’Orchestra Sinfonica di Savona e all’Opera Giocosa.

Tutti i concerti del Festival sono ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.