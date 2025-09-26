Uno spettacolo per Gaza: Massimo Ivaldi a Savona con i bambini per un evento solidale

Anche i bambini possono fare qualcosa per Gaza. L’attore Massimo Ivaldi ha scelto di regalare il suo spettacolo “Non è bello ciò che è bellico ma mi piace ciò che è pace”, pensato per i bambini dai novantanove anni in giù, all’associazione culturale Liguria Palestina di Savona. In questo modo i proventi dell’evento potranno arrivare in modo diretto e sicuro alle famiglie di Gaza.

La generosità ha un effetto domino: subito l’APS La Generale ha messo a disposizione i suoi spazi, e all’iniziativa si sono uniti anche Savona Disarmo, Officina per la pace e Arci. L'evento si terrà domani, sabato 27 settembre alla ore 17, a Savona, nei locali di via San Lorenzo, per vivere un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della pace, aperto a tutte le famiglie.