Arriva a Spotorno il Festival degli Effetti Visivi: due giorni di cinema, arte digitale e incontri con i protagonisti del settore

E20, in collaborazione con l'Associazione Effetti Visivi, con il sostegno del Comune di Spotorno invitano la cittadinanza e appassionati, per la prima volta in Liguria e nella città di Spotorno, alla quarta edizione del Festival degli Effetti Visivi e dell’Animazione CGI. IL Festival si terrà dal 27 settembre, con l'apertura alle 16, al 28 settembre.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 1000 presenze registrate nell’arco di una giornata, torna l’evento dedicato alla promozione della cultura degli Effetti Visivi e Animazione Cgi, attraverso convegni, dibattiti e alla creazione di momenti di incontro tra case di produzione, aziende e professionisti con lo scopo di aumentare le collaborazioni nel settore e creare nuove opportunità lavorative.

Il comitato organizzativo, diretto quest’anno da Stefano Leoni e Diego Viezzoli, presenterà una nuova edizione arricchita dalla presenza di importanti registi, attori e artisti digitali. Tra gli ospiti di eccellenza, presenti alla serata di premiazione, si segnalano: Maurizio Nichetti, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano; Arnaldo Catinari, regista; Paolo Strippoli, regista; Barbara Chichiarelli e Giulio Feltri, attori; Mauro Vanzati, Scenografo; Paolo Carnera, Direttore della Fotografia; Eros Puglielli, Regista. Saranno inoltre presenti tra le più importanti Artiste Digitali del settore della post-produzione quali: Valentina Ercolani, Head of Rigging; Gaia Bussolati, VFX Supervisor; Marialisa Mossa, Vfx Supervisor; Virginia Cefaly, Vfx Producer.

La richiesta sempre più crescente ed esigente di Effetti Visivi nei contenuti cinematografici e televisivi e i risultati di alto livello qualitativo raggiunti, mostrano che i professionisti e le aziende Italiane hanno conquistato un ruolo da protagonisti nell’industria cinematografica. Il Festival, infatti, si pone come principali obiettivi:

La promozione e la crescita, a livello nazionale e internazionale, del movimento italiano degli Effetti Visivi; la partecipazione attiva ai tavoli istituzionali e alle associazioni di settore, per un maggiore riconoscimento della professionalità e unicità del business italiano; la creazione di una rete dedicata alla condivisione dell’arte e della tecnica dei VFX e alla collaborazione tra i vari player (aziende e professionisti) che operano nel settore degli Effetti Visivi a livello nazionale e internazionale; l’attenzione alla formazione professionale, sostenendo soprattutto i giovani.



