Bergeggi, la pro loco festeggia 40 anni di successi: "Più di duecento eventi gratuiti, pionieri dell'outdoor sostenibile"

Una storia lunga 40 anni, tra musica, teatro, sport e ambiente. “La pro loco Bergeggi nasce nel 1986 e, da allora, senza fini di lucro e in pieno spirito di solidarietà dei suoi aderenti, opera per il benessere di Bergeggi, in costante collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi — dice Marco Olcese, presidente uscente di pro loco — Il 2026 rappresenta per noi un grande traguardo e, nel solco della costante capacità di rinnovarsi dell’associazione, festeggiamo con tante idee per il futuro e un nuovo direttivo”.

Dopo 16 anni, lascia la guida dell’associazione Marco Olcese ed è Francesco Anaclerio a succedergli. “È un’emozione aver guidato l’associazione per tutti questi anni e aver visto realizzarsi iniziative concrete. Oggi sono contento di trovare una squadra assortita, affiatata e motivata, che continuerà a lavorare con nuove idee e passione per Bergeggi”, dice Olcese.

“Raccolgo il testimone con senso di responsabilità e rinnovando la massima collaborazione con l’Amministrazione locale e le altre associazioni del territorio. Il mio primo impegno sarà preservare la gestione, da parte di pro loco, della spiaggia libera attrezzata, affinché sia fonte di lavoro per il gestore e i suoi collaboratori del paese, sia luogo dove promuovere l’outdoor a portata di tutti e sia risorsa da reinvestire su Bergeggi”, dichiara Anaclerio.

Olcese, però, rimarrà nel direttivo, assieme ai neo eletti Vanessa Vigliola, Franco Osta, Monica Farci, Giuseppe Matalino e Andrea Alliri. A Osta spetterà l’incarico di vicepresidente, a Vigliola di segretario e a Olcese di tesoriere. In aggiunta, affiancano il direttivo con incarichi specifici Claudio Pelizzeri per l’organizzazione degli eventi e Rosella Milano per le iniziative outdoor. Entrambi potranno contare sul consigliere Matalino per il supporto tecnico.

La pro loco Bergeggi, in questi quarant’anni, ha saputo affermarsi come punto di riferimento per il territorio, sia per i suoi residenti sia per i tanti turisti dell’intero “Golfo dell’Isola”.

Una presenza a cominciare dal suo servizio di I.A.T., per poi passare agli eventi, tutti a ingresso gratuito, tra cabaret, concerti, spettacoli teatrali ed escursioni. “Dal 2010 al 2025, il nostro punto I.A.T. ha registrato quasi 66 mila presenze e il nostro sito web supera le 100 mila visite all’anno — dice Monica Farci, membro del direttivo e responsabile ufficio IAT — Sul territorio abbiamo realizzato più di 225 eventi, come Dixcorrendo, Bergeggi Cabaret, Tramonti in musica: appuntamenti fissi, a gran richiesta dal pubblico”.

Cuore dell’attività della pro loco Bergeggi è la promozione del suo patrimonio ambientale.

In collaborazione con A.M.P. e le sue guide convenzionate, dal 2012 ha incoraggiato la fruibilità del territorio in chiave sostenibile, attraverso escursioni in kayak, snorkeling e sup. “Abbiamo creduto fin da subito nelle attività di outdoor sul territorio. Siamo stati i precursori, quando tutti ci davano dei visionari. E il nuovo direttivo è la conferma che ci crediamo ancora. Appena eletti ci sono Andrea Alliri e Rosella Milano, due conosciute guide escursionistiche e ambientali, che lavoreranno per potenziare questo indirizzo sia sul mare sia sulla terra — conclude Olcese — Ovviamente la nostra idea rimane quella di un outdoor ‘alla portata di tutti’. Ci interessa far conoscere Bergeggi attraverso esperienze di vacanza attiva”.

A Francesco Anaclerio spetterà raccogliere il testimone di un grande bagaglio di attività: pubblicazioni di materiale divulgativo e promozionale, iniziative con le scuole, attività di citizen science, interventi di ristrutturazione (l’infopoint, la sala parrocchiale), la messa a disposizione di defibrillatori sul territorio e di una webcam di via Aurelia e Monte Sant’Elena. Un impegno multiforme di pro loco, ma animato da un solo interesse: Bergeggi.