IMP Borghetto, i sindacati all'Asl2: "L'attuale dotazione impone una riflessione sulla garanzia di continuità nell'erogazione delle prestazioni di assistenza e di riabilitazione"

Una lettera inviata all'Asl2 al Direttore Generale Michele Orlando, allla direttrice Socio Sanitaria Monica Cirone e al direttore delle Professioni Sanitarie Marino Anfosso, con al centro la situazione dell'Istituto Medico Psicopedagogico di Borghetto Santo Spirito.

A scriverla i sindacalisti Briozzo (FP Cgil), Oliveri (Cisl FP) e Attardo (UIl FPL).

"Sono trascorsi ormai oltre nove mesi dall'inizio della vicenda legata al processo di esternalizzazione dell'IMP di Borghetto SS ed il personale dell'Istituto non è mai venuto meno ai propri compiti istituzionali durante questi lunghi mesi, nonostante una lenta e progressiva riduzione dell'organico - puntualizzano i rappresentanti sindacali - L'attuale dotazione impone tuttavia una riflessione sulla garanzia di continuità nell'erogazione delle prestazioni di assistenza e di riabilitazione in rapporto agli standard di personale previsti, a fronte di un percorso di gestione diretta individuato in un arco temporale di altri cinque mesi".

"Il mese di ottobre inizierà purtroppo con un'ulteriore riduzione del contingente di Educatori Professionali (resterà in servizio soltanto un educatore) e con l'assenza per motivi personali dell'unico fisioterapista in organico, a cui si aggiungerà l'assegnazione a scavalco ad altro incarico del Coordinatore infermieristico, rendendo più gravosi i carichi di lavoro del restante personale (9 oSS su 11 previsti e 7 infermieri appena sufficienti). Rinnoviamo pertanto la richiesta di un incontro urgente con un unico argomento all'ordine del giorno : la salvaguardia delle condizioni di lavoro del personale e del diritto degli ospiti a prestazioni adeguate" concludono Briozzo, Oliveri e Attardo.