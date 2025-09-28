Meteo, al mattino cieli in prevalenza sereni su gran parte della Regione

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 28 settembre, a cura di Limet.
Cielo e Fenomeni:
Nottetempo e al mattino, della nuvolosità, di tipo medio-basso, interesserà i versanti padani, specie quelli alle spalle del settore centrale; sul resto della Regione cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi.
Dalle ore centrali del giorno, si assisterà al transito di velature a ponente, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi altrove, eccezion fatta per residui annuvolamenti più consistenti alle spalle del settore centrale.
Venti:
Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele nella prima parte di giornata.
Mari:
Poco mosso o stirato sotto-costa, localmente mosso al largo tra notte e mattino.
Temperature:
Minime in diminuzione nelle zone interne, stazionarie, o in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, sulla costa. Massime in aumento ovunque.
Costa: min: +12°C/+18°C – max: +21°C/+25°C.
Interno: min: +2°C/+11°C – max: +17°C/+22°C.