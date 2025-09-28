 / Attualità

Attualità | 28 settembre 2025, 07:15

Meteo, al mattino cieli in prevalenza sereni su gran parte della Regione

Dalle ore centrali del giorno si assisterà al transito di velature a Ponente. Temperature in diminuzione nelle zone interne, mentre in lieve aumento lungo la costa

Meteo, al mattino cieli in prevalenza sereni su gran parte della Regione

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 28 settembre, a cura di Limet.

Cielo e Fenomeni:

Nottetempo e al mattino, della nuvolosità, di tipo medio-basso, interesserà i versanti padani, specie quelli alle spalle del settore centrale; sul resto della Regione cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi.
Dalle ore centrali del giorno, si assisterà al transito di velature a ponente, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi altrove, eccezion fatta per residui annuvolamenti più consistenti alle spalle del settore centrale.

Venti:

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele nella prima parte di giornata.

Mari:

Poco mosso o stirato sotto-costa, localmente mosso al largo tra notte e mattino.

Temperature:

Minime in diminuzione nelle zone interne, stazionarie, o in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, sulla costa. Massime in aumento ovunque.
Costa: min: +12°C/+18°C – max: +21°C/+25°C.
Interno: min: +2°C/+11°C – max: +17°C/+22°C.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium