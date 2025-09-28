Debenedetti nuovo coordinatore di Fdi Savona, Invernizzi: "Il nostro impegno sarà vincere e governare la città della Torretta"

“Un vento di rinnovamento e unità ha soffiato tra le fila di Fratelli d’Italia a Savona. Con candidatura unitaria di Matteo Debenedetti, poi eletto coordinatore cittadino di Savona, i due circoli presenti sul territorio comunale hanno dimostrato che il partito di Fratelli d’Italia è unito e compatto aprendo i giochi per l’importante appuntamento elettorale del 2027: le elezioni amministrative del comune di Savona”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per FdI che sabato ha presieduto i lavori del congresso cittadino del partito meloniano.

“L’obiettivo – puntualizza Rocco Invernizzi è chiaro: per l’appuntamento con il voto di Savona il nostro impegno non sarà solo quello di partecipare, ma vincere e governare la città della Torretta. Abbiamo idee e progetti e soprattutto un programma ben chiaro nonostante manchi un anno e mezzo all’appuntamento elettorale. In questi mesi – aggiunge Invernizzi - ho dedicato molto tempo all’obiettivo raggiunto con il congresso cittadino, mettendo le basi, anche con questa elezione di Matteo Debenedetti, per la crescita del partito in tutta la provincia di Savona”.

A breve è prevista la nomina del commissario straordinario, una figura che andrà a ricoprire il ruolo di commissario provinciale. “Avrà un compito determinante – sottolinea Invernizzi – perché dovrà traghettare il nostro partito alla nomina del nuovo coordinatore, per portare avanti la politica del nostro partito in tutti i comuni della provincia di Savona che andranno al voto nel 2027, Comuni importanti come Varazze, Loano, Cairo Montenotte e molti altri, Savona compreso. L’importanza di questo congresso – conclude nella sua analisi Invernizzi - è stata testimoniata dalla partecipazione dei massimi vertici del partito che hanno portato il loro contributo, in primis l’onorevole Matteo Rosso coordinatore regionale, l’onorevole Mariagrazia Frijia che ha voluto rilasciare una sua dichiarazione, oltre all’onorevole Gianni Berrino, al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, al presidente del consiglio regionale Stefano Balleari gli assessori Simona Ferro, Massimo Nicolò e Luca Lombardi. Solo se restiamo uniti e compatti, stringendo le fila e facendo i giusto accordi politici con le altre forze di centro destra, Lega e Forza Italia - che ringrazio per il contributo nei lavori congressuali di ieri - ci sarà una svolta che porterà il centro destra al governo della città di Savona”.

Aggiunge l’onorevole Mariagrazia Frijia: “Il congresso comunale di Savona ha rappresentato un tassello fondamentale per Fratelli d’Italia che è e sarà sempre più radicato nei territori. Dopo il congresso di Savona si comincia a lavorare in maniera ancora più strutturata ed organizzata per i cittadini per portare il centro destra alla vittoria delle elezioni amministrative del comune capoluogo. Complimenti al neo coordinatore a tutto il direttivo e buon lavoro per il bene della città di Savona”.

Anche Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI, si dice soddisfatto dell’elezione unitaria di Matteo Debenedetti : “Si tratta di una duplice buona notizia per Savona che da oggi ha una nuova guida politica e rappresenta soprattutto il frutto di una sintesi che non divide, ma unisce il partito, un successo di merito e di metodo, quindi, che accolgo con vero favore sintomo della buona salute che gode il partito. Faccio i miei auguri a Matteo e a tutta la squadra che lo accompagnerà in questa sfida – prosegue Rosso –. Oggi Savona è una città ferma, bloccata da una visione ideologica che è più attenta agli equilibri di partito e non ai bisogni della città. Russo pensa a salvare le poltrone della sua Giunta e non al bene dei cittadini. Per questo Fratelli d’Italia si presenta compatta come alternativa alla gestione della città, sul territorio disponiamo di donne e uomini che sanno fare politica e che hanno dimostrato responsabilità, come Filippo Marino e tutti coloro che lo hanno aiutato in questi anni. Persone capaci e su cui contiamo per costruire l’alternativa politica Savona del futuro. In ultimo un grazie sentito a Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione Liguria, capace di trovare la sintesi coniugando fermezza e diplomazia portando il congresso ad un risultato che, sin dall’inizio, non era scontato” conclude l’onorevole Matteo Rosso.



