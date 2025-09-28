Savona, premiazione al Liceo Martini per i progetti grafici dedicati ai 140 anni di Storia Patria

Il 29 settembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nell’aula magna del Liceo Artistico Arturo Martini di via Aonzo a Savona, si svolgerà la presentazione e la premiazione delle alunne e degli alunni che hanno predisposto un progetto grafico e digitale per ricordare i CXL di fondazione della Società Savonese di Storia Patria.

Nel lavoro sono state coinvolte le classi 4Q, 4R e 5R, indirizzo Arti figurative e design, con i docenti Camilla Rebella e Cinzia Scrima, in collaborazione con la vicepresidente di Storia Patria, Eleonora Ponteprino.