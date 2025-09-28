Savona, premiazione al Liceo Martini per i progetti grafici dedicati ai 140 anni di Storia Patria

Il 29 settembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nell’aula magna del Liceo Artistico Arturo Martini di via Aonzo a Savona, si svolgerà la presentazione e la premiazione delle alunne e degli alunni che hanno predisposto un progetto grafico e digitale per ricordare i CXL di fondazione della Società Savonese di Storia Patria.
Nel lavoro sono state coinvolte le classi 4Q, 4R e 5R, indirizzo Arti figurative e design, con i docenti Camilla Rebella e Cinzia Scrima, in collaborazione con la vicepresidente di Storia Patria, Eleonora Ponteprino.
Verranno presentati tutti gli elaborati e a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi sarà consegnata in omaggio una copia del manuale del corso di dialetto Parlemmo in ti caroggi Pitch anche allo scopo di avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza della parlata locale e allo scambio intergenerazionale di notizie ed esperienze.