Finale, aperti i termini per la presentazione delle domande di borsa di studio

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di borsa di studio concesse dal Comune di Finale Ligure per l’anno scolastico 2025/2026, destinate a sostenere le famiglie nelle spese per l’acquisto dei libri di testo. L’iniziativa rientra negli interventi previsti dalla Legge Regionale 15 del 2006 in materia di diritto all’istruzione e alla formazione.

Le domande possono essere presentate presso gli uffici di segreteria delle scuole statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado frequentate dagli studenti. La scadenza è fissata a lunedì 1° dicembre 2025.

Per quanto riguarda i requisiti, la soglia reddituale utile all’ammissione viene calcolata sull’attestazione ISEE 2025, che non deve superare i 50 mila euro, con specifici abbattimenti previsti per alcune situazioni familiari: 4.000 euro per ogni persona con handicap a carico, 3.000 euro in presenza di un ulteriore figlio a carico oltre allo studente interessato, 7.000 euro per due figli aggiuntivi e 11.000 euro per tre o più figli a carico.

Il contributo minimo erogabile sarà di 20 euro. Le spese sostenute dovranno essere autocertificate e giustificate con idonea documentazione fiscale, valida anche in caso di acquisti effettuati online.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli disponibili presso le segreterie scolastiche. Per informazioni o assistenza nella compilazione è possibile rivolgersi ad ALISEO – Servizio Benefici Economici, telefonando al numero 840.848.028 (costo di 0,10 euro da rete fissa alla risposta, gratuito il traffico successivo; da rete mobile i costi dipendono dall’operatore). Il servizio sarà attivo dal 29 settembre al 1° dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, oppure scrivendo a borsescolastiche@aliseo.liguria.it.