Politica | 30 settembre 2025, 07:41

Carcare, il Consiglio comunale approva un ordine del giorno su Cisgiordania e Gaza

Il documento è stato presentato dal gruppo di maggioranza, mentre l’opposizione ha scelto di astenersi

Nella seduta di ieri mattina il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza “Cambia Carcare – Mirri Sindaco” sulla situazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 

Il documento è passato con 8 voti favorevoli, mentre i consiglieri di “Insieme per Carcare” si sono astenuti (3 voti).

"L’iniziativa, spiegano i promotori, nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla crisi in Medio Oriente e di sostenere percorsi di dialogo e iniziative di pace". 

Il testo approvato rappresenta, nelle intenzioni della maggioranza, un segnale di vicinanza alle popolazioni coinvolte e di sostegno a chi lavora per la mediazione e la cooperazione internazionale.

Graziano De Valle

