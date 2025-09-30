Carcare, il Consiglio comunale approva un ordine del giorno su Cisgiordania e Gaza

Nella seduta di ieri mattina il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza “Cambia Carcare – Mirri Sindaco” sulla situazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Il documento è passato con 8 voti favorevoli, mentre i consiglieri di “Insieme per Carcare” si sono astenuti (3 voti).
"L’iniziativa, spiegano i promotori, nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla crisi in Medio Oriente e di sostenere percorsi di dialogo e iniziative di pace".
Il testo approvato rappresenta, nelle intenzioni della maggioranza, un segnale di vicinanza alle popolazioni coinvolte e di sostegno a chi lavora per la mediazione e la cooperazione internazionale.