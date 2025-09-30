Finale, niente oratorio laico. Dalla minoranza la proposta: "600mila euro destinati a un progetto Spazio Giovani"

Nonostante lo stop al progetto del cosiddetto "oratorio laico", a Finale, la cifra di 600mila euro, destinata in precedenza alle opere necessarie ad avviare il progetto rivolto ai giovani negli spazi in parte della curia a Pia, resterà vincolata alla fascia più giovane della popolazione.

E' la decisione assunta nell'ultimo Consiglio Comunale di ieri sera (29 settembre, ndr) e rimarcata dal gruppo "Impegno X Finale" in una nota, dopo aver proposto un ordine del giorno che impegnava la Giunta in tal senso.

“Il rammarico per aver visto accantonare il progetto Oratorio di Pia è tanto, questo avrebbe dato una concreta risposta alle esigenze giovanili di oggi legate a formazione e divertimento - sottolineano comunque i consiglieri Guzzi, Brichetto, Geremia e Montanaro -. Ma cerchiamo di andare avanti e fornire risposte alternative. La maggioranza non sa ancora che pesci pigliare e quindi come gruppo di Minoranza abbiamo chiesto che almeno i fondi siano ancora vincolati a progetti analoghi su sociale e giovani”.

La proposta è quindi stata quella di un progetto “Spazio Giovani”, suggerimento che ha trovato l'ok unanime dell’intero Consiglio Comunale. “Le risorse sono vincolate, speriamo che si concretizzi presto un progetto all’altezza di quello già pronto ed eliminato dall’Amministrazione. La nostra città ed i nostri ragazzi ne hanno bisogno subito” conclude la nota di Impegno x Finale.