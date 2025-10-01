Bardineto, manutenzione straordinaria per la pavimentazione in legno galleggiante del Castello Esadecagonale

Il Comune di Bardineto ha avviato le procedure per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione in legno galleggiante posata all’interno dei ruderi del Castello Esadecagonale dei Marchesi del Carretto.

La struttura, importante testimonianza storica e architettonica del territorio, versa in uno stato di degrado avanzato, con elementi danneggiati che comportano potenziali rischi per la sicurezza dei visitatori. Per tale ragione, nelle scorse settimane, l’area è stata interdetta al pubblico.

Poiché l’immobile è sottoposto a vincolo ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), si è reso necessario predisporre un progetto di intervento da sottoporre alla valutazione e all’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Savona e Imperia, con sede a Genova.

A tal fine, l’Amministrazione comunale ha conferito incarico all’architetto Damiano Fanello di Albenga, professionista abilitato e iscritto all’Ordine degli Architetti, che in data 12 settembre ha formalizzato la propria disponibilità. La spesa prevista per l’attività professionale ammonta a 900 euro, oltre oneri CNPAIA e bollo, in regime di esenzione IVA.

L’incarico riguarda la redazione del progetto di manutenzione straordinaria, con particolare attenzione alla sostituzione e messa in sicurezza della pavimentazione, e la successiva presentazione della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza.

L’intervento si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale volto alla tutela e alla valorizzazione del Castello Esadecagonale, bene storico di pregio e simbolo identitario per la comunità di Bardineto.