Albenga, Caviglia: "Podio silente in Consiglio Comunale, la sede più opportuna per esprimere osservazioni, dubbi o perplessità"

Il vicepresidente del consiglio comunale e consigliere con delega alla protezione civile Antonio Caviglia replica al consigliere di minoranza Nicola Podio: "Anche se trovo assurdo, politicizzare un argomento così sensibile come quello in questione, ritengo doveroso precisare alcuni aspetti emersi a seguito delle dichiarazioni del consigliere Nicola Podio. Durante il Consiglio Comunale di ieri, il consigliere Podio ha scelto di rimanere silente, rinunciando a quella che sarebbe stata la sede più opportuna per esprimere osservazioni, dubbi o perplessità. In aula, infatti, erano presenti sia i tecnici sia i dirigenti comunali, che avrebbero potuto fornire tutte le risposte del caso in modo chiaro e trasparente".

"Inoltre - prosegue Caviglia - la minoranza non ha preso parte né alla riunione dei capigruppo né agli incontri convocati proprio per illustrare nel dettaglio le pratiche del Consiglio, con particolare riferimento al Piano di Protezione Civile. Tali occasioni erano state pensate per garantire un confronto preventivo e costruttivo. Per quanto riguarda lo stabile che ospita il COC, va ricordato che è stato collaudato sismicamente ed erano stati fatte varianti strutturali sullo stesso. Oggi è prevista una valutazione di vulnerabilità sismica alla luce della normativa attuale, così come è già stato fatto per tutte le scuole del territorio. Invece per la sicurezza antincendio, è opportuno precisare che nell’edificio sono già presenti tutti i dispositivi necessari".

"Se la decisione di non partecipare ai confronti preliminari è stata dettata da una “ripicca” per non essere stati invitati al Tavolo Verde, allora non posso che ritenere questo atteggiamento superficiale e infantile, soprattutto su un tema delicato e fondamentale come quello della sicurezza e della protezione civile. Il Consiglio Comunale è la sede del dibattito e del confronto democratico: è lì che ciascun consigliere ha il dovere di portare il proprio contributo, non certo attraverso dichiarazioni successive a mezzo stampa fatte probabilmente per avere un po’ di visibilità", conclude il consigliere comunale di maggioranza.